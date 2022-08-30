30 Августа 2022
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Экономика За рубежом
газ труба вентиль (2013) | Фото:

"Газпром" предупредил Францию о сокращении поставок газа

"Газпром" уведомил французскую энергетическую копанию Engie о сокращении поставок газа, начиная с 30 августа, сообщает издание Figaro со ссылкой на источник в корпорации.

По его данным, причиной снижения поставок стали "разногласия между сторонами по реализации контрактов".

Отмечается, что "Газпром" в июле уже снизил поставки французской компании до 1,5 ТВт⋅ч в месяц.

Ранее глава Комиссии по регулированию энергорынка (CRE) Эмманюэль Варгон заявила, что французские газохранилища заполнены в настоящий момент на 91%. Правительство Франции ставит задачу обеспечить заполнение газохранилищ на 100% к 1 ноября, сообщает ТАСС.

Теги: газпром, франция, поставки газа



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