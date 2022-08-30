В Бауманке объяснили снижение проходного балла изменением правил приёма

Ведущий российский инженерный вуз – МГТУ им. Баумана – объяснил снижение проходного балла в этом году изменением правил приема.

При текущей системе абитуриенты со средними баллами часто вынуждены отдавать документы в другие вузы, чтобы избежать риска непопадания на бюджет, а некоторые выпускники с низкими баллами рискуют, ждут в очереди, в итоге поднимаются на освободившиеся места, за счет чего самый плохой результат среди поступивших выглядит действительно несолидно.

"Снижение проходного балла связано с изменением правил приема. Основная масса поступивших имела очень высокие баллы, один-два человека имели невысокие баллы. Сейчас 80,9 средний балл у поступивших, небольшое снижение есть относительно прошлого года. Конкурс остался плюс-минус тем же", - рассказал журналистам ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин.