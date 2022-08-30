American Conservative: Мали - это Афганистан для Макрона

Вывод французских военных из Мали в начале этого месяца завершил для президента Франции Эммануэля Макрона процесс, подобный афганскому для США. После девяти лет государственного строительства и сотрудничества в борьбе с терроризмом с "безнадежно коррумпированным" правительством Мали Макрон решил уйти, пишет The American Conservative.

Выводя войска, Макрон заявил, что Франция сохранит вооруженные силы в соседних странах, таких как Нигер, для нанесения ударов по террористам, действующим в Мали. Власти Мали уже осудили удары французских беспилотников по террористам как нарушение суверенитета Мали и неприемлемый "неоколониализм". Макрон в ответ заявил, что власти Мали не имеют легитимности.

"Подобно горькому уроку, полученному в Афганистане, Мали еще раз учит Запад тому, что мы должны тщательно выбирать наши контртеррористические сражения... Американские и европейские правительственные стратеги следуют типичному сценарию оказания иностранной помощи, который означает лишь переделку страны", - пишет автор.

Он отмечает, что всегда вместе с помощью Запад пытается навязать странам свои взгляды.

Вывод французских войск из Мали не должен стать сигналом для США влезть еще и в эту страну, считает автор. Хотя даже сейчас члены Конгресса направили в Белый дом письма, призывающие к большему военному вмешательству в Западной Африке, в том числе в Мали.

Ситуация осложнилась решением правящего режима Мали пригласить российскую "ЧВК Вагнера", чтобы бороться с джихадистами. США могут получить еще одно поле борьбы с российским влиянием в Мали, где огромные месторождения полезных ископаемых.

"Поскольку этот далекий конфликт напрямую не отвечает национальным интересам США, мы должны сейчас противостоять часто демонстрируемому Вашингтоном высокомерию, которое может завести нас в трясину, в которой у нас не хватит ни хитрости, ни выдержки для достижения успешного результата", - заключает Филипп Линдерман, отставной американский дипломат, служивший в Латинской Америке.

Недавно французская газета Le Point написала, что Франция проиграла России информационную войну в Африке. Население в целом настроено против Запада и лояльно к России.