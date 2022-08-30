В Екатеринбурге лжесиловик отобрал у женщины квартиру

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о мошенничестве. Аферист выдавал себя за силовика.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался местный житель. Как было установлено, несколько лет назад он вошел в доверие к женщине, вступив с ее дочерью в близкие отношения. Злоумышленник сообщил им ложную информацию, что является сотрудником правоохранительных органов, и пообещал трудоустроить девушку.

Впоследствии аферист заявил, что она якобы не прошла необходимые испытания. После этого он обманным путем убедил мать переоформить на его имя принадлежащую ей квартиру. В итоге женщине был причинен ущерб свыше 2,5 млн рублей.

Как отметили в прокуратуре, сейчас квартира по решению суда вновь перешла в собственность владелицы, а договор купли-продажи признан недействительным. Что касается мошенника, то расследование его дела завершено, оно направлено для рассмотрения в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Свердловской области был задержан вооруженный мужчина, выдававший себя за ветерана ФСБ. Теперь липовому подполковнику грозит до пяти лет колонии.