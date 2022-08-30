В Ярославской области после ДТП со скорой и бензовозом загорелись два жилых дома

В Ярославской области произошло серьезное ДТП: бензовоз врезался в машину скорой помощи. В результате разлива топлива загорелся автомобиль скорой, огонь перекинулся на два жилых дома. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь, ехавшая по вызову.

Пожар тушат почти 50 сотрудников МЧС — есть угроза распространения огня на соседние здания, пишет Baza.

Авария произошла около деревни Воробино. На данный момент известно о трех погибших – это ехавшая на вызов бригада скорой.

По словам губернатора, сейчас ситуация под контролем, угрозы для людей нет. Привлечена вся необходимая техника, работает несколько пожарных расчетов.