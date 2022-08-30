TikTok грозит штраф до 4 миллионов за отказ удалить "пропаганду ЛГБТ и феминизма"

Компании-владельцу популярной социальной сети TikTok грозит штраф до 4 млн руб. за отказ удалить "пропаганду ЛГБТ и феминизма".

"На основании трёх решений Росмолодёжи Роскомнадзор составил протокол за пропаганду нетрадиционных ценностей ЛГБТ, феминизма и искажённое представление традиционных сексуальных ценностей", - зачитал материалы судья Тимур Вахрамеев, его цитирует РИА Новости.

Протокол составлен по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ "Неудаление владельцем сайта … информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством". Максимальное наказание для юрлиц – штраф в 4 млн руб. Рассмотрение продолжится в 10.15 утра 4 октября.