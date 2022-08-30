30 Августа 2022
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Происшествия Свердловская область
Кулак (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге задержан мужчина, бросивший камень в голову подростка

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в нападении на подростка. Он уже во всем сознался.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось днем 11 августа у дома по улице Малышева в уральской столице: мужчина в ходе внезапно возникшего конфликта и из личной неприязни кинул камень в голову подростку 2006 года рождения. После этого злоумышленник скрылся. Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медпомощь.

Как добавили в УМВД по Екатеринбургу, заявление о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему поступило в отдел полиции №1 Кировского района. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого – им оказался 47-летний работник одного из предприятий быстрого питания города. Ранее мужчина уже был судим за побои. Он был допрошен и признал вину.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия). Агрессору по закону может грозить до 10 лет лишения свободы.

Теги: подросток, камень, Екатеринбург



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