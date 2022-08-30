Сургутский район выделит грант в 15 млн на реализацию бизнес-проекта по строительству загородного комплекса "Черный Лис"

В Сургутском районе завершился конкурсный отбор проектов, претендующих на грант для развития бизнеса.

По условиям конкурса предприниматели должны быть зарегистрированы в Сургутском районе, иметь 30% от размера гранта собственных средств, а их будущее предприятие - обеспечить в перспективе не менее 15 рабочих мест. Всего на конкурс было подано четыре заявки. Это создание современного высокотехнологичного производства пиломатериалов и погонажных изделий на территории Югры, строительство глэмпинга "Ozero", открытие частной многопрофильной медицинской клиники и строительство загородного комплекса "Черный Лис".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района, 15 млн руб. получит компания "Северинвестпроект" - для возведения инфраструктуры загородного комплекса "Черный лис". Полученные деньги компания потратит на строительство газопровода для круглогодичной эксплуатации объекта.

Как сообщил инвестор проекта Денис Советников, комплекс "Черный лис" нацелен на семейный отдых в Югре. Инвестор пообещал "новые возможности" любителям отдыха на природе в комфортных условиях.

"Участок в аренду нам предоставила администрация Сургутского района. Проект находится на завершающем этапе строительно-монтажных работ. Коттеджно-административный комплекс готов на 85%, осталась мебель, мелкий ремонт, ресторан и кафе на 75%, готовность банного комплекса около 50%. Первую очередь объекта планируем ввести в эксплуатацию в 2023 году", - сообщил он.

Также в перспективе проект предусматривает строительство банного комплекса с крытым теплым бассейном, джакузи, парными, чайной и спа-процедурами. Строительство спортивной и детской площадки, беседки, арт-объектов. Проект вписывается в концепцию развития Сургутского района, предполагающую поддержку инфраструктурных проектов с уклоном на импортозамещение, в частности, поддержку развития внутреннего туризма.

Отметим, что власти района в этом году приняли беспрецедентное решение – увеличить размер гранта втрое.

"В 2022 году по просьбам предпринимателей в Сургутском районе решено было увеличить размер грантовой поддержки с 5 до 15 млн. рублей. Это шанс для развития более финансово ёмких, интересных проектов, которые создают большее количество рабочих мест. Речь идет, прежде всего о производстве, IT, туризме и здравоохранении, а также строительстве приютов для животных. Хочется отметить, по меркам муниципалитетов это уникальная форма поддержки" - прокомментировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Гранты - это далеко не единственная форма поддержки, которая действует в Сургутском районе. Предприниматели также могут воспользоваться 12 видами субсидий, позволяющих компенсировать до 100% затрат в пределах 500 тыс. руб. Это затраты на рекламу, аренду помещений, оплату ЖКУ, покупку контрольно-кассовой техники, оборудования и многое другое.

Андрей Трубецкой отметил, что власти делают все возможное для создания в Сургутском районе комфортных условий для бизнеса. Сегодня в муниципалитете зарегистрировано с учетом самозанятых 6332 предпринимателя. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 43%. Очень важно, что несмотря на пандемию и сложную экономическую ситуацию Сургутскому району удается сохранять предприятия, а прежде всего рабочие места.