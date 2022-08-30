30 Августа 2022
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Администрация Сургутского района (2022) | Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Сургутский район выделит грант в 15 млн на реализацию бизнес-проекта по строительству загородного комплекса "Черный Лис"

В Сургутском районе завершился конкурсный отбор проектов, претендующих на грант для развития бизнеса.

сургутский район(2022)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

По условиям конкурса предприниматели должны быть зарегистрированы в Сургутском районе, иметь 30% от размера гранта собственных средств, а их будущее предприятие - обеспечить в перспективе не менее 15 рабочих мест. Всего на конкурс было подано четыре заявки. Это создание современного высокотехнологичного производства пиломатериалов и погонажных изделий на территории Югры, строительство глэмпинга "Ozero", открытие частной многопрофильной медицинской клиники и строительство загородного комплекса "Черный Лис".

бизнес-план, предприниматель, бизнес, бюджет, бухгалтер, клавиатура(2022)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района, 15 млн руб. получит компания "Северинвестпроект" - для возведения инфраструктуры загородного комплекса "Черный лис". Полученные деньги компания потратит на строительство газопровода для круглогодичной эксплуатации объекта.

сургутский район, заседание, вкс(2022)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Как сообщил инвестор проекта Денис Советников, комплекс "Черный лис" нацелен на семейный отдых в Югре. Инвестор пообещал "новые возможности" любителям отдыха на природе в комфортных условиях.

"Участок в аренду нам предоставила администрация Сургутского района. Проект находится на завершающем этапе строительно-монтажных работ. Коттеджно-административный комплекс готов на 85%, осталась мебель, мелкий ремонт, ресторан и кафе на 75%, готовность банного комплекса около 50%. Первую очередь объекта планируем ввести в эксплуатацию в 2023 году", - сообщил он.

бизнес-план, предприниматель, бизнес(2022)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Также в перспективе проект предусматривает строительство банного комплекса с крытым теплым бассейном, джакузи, парными, чайной и спа-процедурами. Строительство спортивной и детской площадки, беседки, арт-объектов. Проект вписывается в концепцию развития Сургутского района, предполагающую поддержку инфраструктурных проектов с уклоном на импортозамещение, в частности, поддержку развития внутреннего туризма.

В Сургутском районе завершился конкурсный отбор проектов, претендующих на грант для развития бизнеса(2022)|Фото: Администрация Сургутского района

Отметим, что власти района в этом году приняли беспрецедентное решение – увеличить размер гранта втрое.

"В 2022 году по просьбам предпринимателей в Сургутском районе решено было увеличить размер грантовой поддержки с 5 до 15 млн. рублей. Это шанс для развития более финансово ёмких, интересных проектов, которые создают большее количество рабочих мест. Речь идет, прежде всего о производстве, IT, туризме и здравоохранении, а также строительстве приютов для животных. Хочется отметить, по меркам муниципалитетов это уникальная форма поддержки" - прокомментировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Андрей Трубецкой, глава Сургутского района(2022)|Фото: Администрация Сургутского района

Гранты - это далеко не единственная форма поддержки, которая действует в Сургутском районе. Предприниматели также могут воспользоваться 12 видами субсидий, позволяющих компенсировать до 100% затрат в пределах 500 тыс. руб. Это затраты на рекламу, аренду помещений, оплату ЖКУ, покупку контрольно-кассовой техники, оборудования и многое другое.

бизнес-план, предприниматель, бизнес, бюджет, бухгалтер, клавиатура(2022)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Андрей Трубецкой отметил, что власти делают все возможное для создания в Сургутском районе комфортных условий для бизнеса. Сегодня в муниципалитете зарегистрировано с учетом самозанятых 6332 предпринимателя. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 43%. Очень важно, что несмотря на пандемию и сложную экономическую ситуацию Сургутскому району удается сохранять предприятия, а прежде всего рабочие места.

Теги: Сургутский район, грант, Черный лис, Андрей Трубецкой



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