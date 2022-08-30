Удорожание прохода судов через Босфор осложнит экспорт российского зерна

Резкий рост стоимости сборов за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы, о котором заявила Турция, может создать множество дополнительных сложностей для экспорта зерна из России. Об этом заявил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

По его словам, Турция воспользовалась своим правом "в максимально неподходящий момент". Он пояснил, что сейчас "российский зерновой экспорт и без того страдает от скрытых санкций, так и не снятых в результате "зерновой сделки".

При этом, отметил Зернин, речь не идет о "закрытии нашего главного экспортного маршрута". "Удорожание приведет к росту ставок фрахта и себестоимости экспорта российского зерна", – приводит его слова "Интерфакс".

Напомним, Турция в пять раз увеличила плату за проход по проливам Босфор и Дарданеллы. Новые правила начнут действовать с 7 октября. Власти утверждают, что сделали это на законном основании – в соответствии с правами, предоставленными Турции Конвенцией Монтрё. Страна отменяет 75% скидку, которая была установлена в 1983 году. Бюджет за счет этого нововведения может пополниться на $200 млн ежегодно.