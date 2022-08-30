По факту жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании "Ельцовка" возбуждено уголовное дело

По факту жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании "Ельцовка" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого. Надзорное ведомство проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов.

Напомним, 29 августа после выполнения полета по маршруту "Горноправдинск – Мултановское месторождение" при заходе на посадку у кустовой площадки №3, расположенной в районе пос. Угут Сургутского района ХМАО – Югры, произошла жесткая посадка воздушного судна Ми-8, принадлежащего авиакомпании "Ельцовка". Два человека получили "тяжкий вред здоровью, а пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести".

В качестве предварительных причин происшествия рассматриваются техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия.