В Челябинской области КСП проверит траты минздрава на борьбу с коронавирусом

В Челябинской области Контрольно-счетная палата проверит расходование федеральных и областных средств, выделенные на мероприятия по борьбе с COVID-19.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе КСП, проверки пройдут в региональном минздраве и подведомственных учреждениях.

В частности, проверят расходы на приобретение лекарственных препаратов и оснащение медицинских организаций медицинским оборудованием, проведение ремонтных работ. Также аудиторы оценят соблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ.