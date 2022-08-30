30 Августа 2022
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Армия и ВПК В России За рубежом
беспилотник (2019) | Фото: Кронштадт

WP: Иран начал поставки боевых беспилотников в Россию

19 августа грузовые самолеты доставили из Ирана в Россию минимум два типа беспилотников, которые могут быть вооружены боевыми снарядами, пишет Washington Post со ссылкой на разведданные США.
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При этом американские спецслужбы заявляют, что получение новой техники Россией может быть омрачено техническими проблемами иранских БПЛА. По данным разведки США, в ходе первых испытаний, которые провели уже российские военные, иранские беспилотники, якобы, показали множество неисправностей и отказов. "Россияне недовольны", - заявил на условиях анонимности американский военный чиновник.

По данным издания, в российско-иранской сделке речь может идти о поставках сотен беспилотников различных типов.

У РФ имеется 1,5-2 тыс. разведывательных БПЛА, но относительно мало ударных беспилотников, способных точечно поражать цели в глубине территории противника. У Украины, напротив, много турецких боевых дронов, которые с первых дней спецоперации используются для поражения российской техники и инфраструктуры.

Теги: беспилотники, иран, вооружение, поставки



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