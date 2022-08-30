WP: Иран начал поставки боевых беспилотников в Россию

19 августа грузовые самолеты доставили из Ирана в Россию минимум два типа беспилотников, которые могут быть вооружены боевыми снарядами, пишет Washington Post со ссылкой на разведданные США.

При этом американские спецслужбы заявляют, что получение новой техники Россией может быть омрачено техническими проблемами иранских БПЛА. По данным разведки США, в ходе первых испытаний, которые провели уже российские военные, иранские беспилотники, якобы, показали множество неисправностей и отказов. "Россияне недовольны", - заявил на условиях анонимности американский военный чиновник.

По данным издания, в российско-иранской сделке речь может идти о поставках сотен беспилотников различных типов.

У РФ имеется 1,5-2 тыс. разведывательных БПЛА, но относительно мало ударных беспилотников, способных точечно поражать цели в глубине территории противника. У Украины, напротив, много турецких боевых дронов, которые с первых дней спецоперации используются для поражения российской техники и инфраструктуры.