Несколько раз представлен к наградам, был на волоске от смерти: экс-депутат заксобрания Прикамья вернулся домой

Экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко вернулся домой после участия в специальной военной операции на Украине. Об этом сам парламентарий сообщил в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

На специальную военную операцию Григоренко отправился в апреле.

"За четыре месяца службы в третьей роте 288 мотострелкового полка 90-й танковой дивизии принял участие в обороне одного и штурме семи населенных пунктов Харьковской области, ДНР и ЛНР. Среди них Красный Лиман, Святогорск, Лисичанск, Северск. Не раз был в ситуации, когда от смерти до жизни был один шаг. Последний раз две недели назад под Северском. Но ни разу не был ранен. Бог миловал. Несколько раз был представлен к наградам. Ни одной пока не получил. Да и фиг с ними", - заявил бывший депутат.

Отметим, что это не первый опыт участия Григоренко в боевых действиях. В 2014 году он уезжал добровольцем в Луганскую народную республику, где около года участвовал в боевых действиях в качестве ополченца. Был ранен в колено.

В ближайшее время бывший парламентарий намерен отдыхать.

"Потому что четыре месяца войны это нелегко. Особенно если тебе почти сорок лет, у тебя старое (2014 года) ранение в колено и ты воевал наизнос. Потому что иначе никак. Обниму жену, повидаюсь с родными и друзьями, буду слушать музыку и смотреть фильмы, медитировать над книгами из своей библиотеки, схожу в горы", - поделился планами Григоренко. Он добавил, что ЛНР освобождена полностью, ДНР пока нет, но в ближайшие месяцы этот процесс будет завершен.