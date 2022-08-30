ГИБДД Екатеринбурга за включение в школьную программу обучение езде на электросамокатах

В ГИБДД Екатеринбурга оценили новую инициативу, касающуюся электрических самокатов.

Напомним, недавно в МВД предложили включить в школьную программу обучение детей езде на электросамокатах. По словам представителя ведомства, такие вопросы должны решаться на государственном уровне.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции временно исполняющий обязанности начальника ГИБДД по Екатеринбургу Александр Беляков, данную инициативу он оценивает положительно.

"Именно с детства начинается привитие всех правильных навыков. Не только обучение управлению электросамокатом, но и велосипедом, навыки нахождения возле проезжей части. Как правильно пересекать и переходить проезжую часть, как правильно двигаться в потоке с пешеходами – все это закладывается в школе, и очень удачно", - рассказал Беляков, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По его словам, сотрудники ГИБДД регулярно приходят в учебные заведения, где проводят для школьников различные мастер-классы.

"Если это (обучение детей езде на электросамокатах, - прим. ред.) будет введено в программу обучения – я буду только двумя руками за", - заключил Александр Беляков.

Сегодня стало известно, что в Екатеринбурге и дальше будут ограничивать скорость электросамокатов во время крупных массовых мероприятий, как это было на недавнем Дне города.