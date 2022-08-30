Трамп призвал отменить итоги президентских выборов 2020 года

45-й президент США Дональд Трамп призвал немедленно признать выборы президента США в 2020 году "необратимо скомпрометированными" и признать его победителем или же провести новые выборы. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Поводом для такого заявления стало решение ФБР "похоронить" историю с ноутбуком Хантера Байдена - сына действующего президента Джо Байдена.

Как писали СМИ, в 2020 году, накануне выборов, в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр был найден ноутбук, принадлежащий Хантеру Байдену. Хозяин мастерской успел скопировать содержимое жесткого диска. Информация свидетельствовала о том, что сын будущего президента был вовлечен в криминальную деятельность, в том числе на Украине.

"Теперь стало окончательно ясно, что ФБР похоронило историю с ноутбуком Хантера Байдена перед выборами, потому что знало, что если бы они этого не сделали, Трамп легко победил бы на президентских выборах в 2020 году", — заявил Трамп.

"Решение - это назвать настоящего победителя либо как минимум отменить результаты выборов 2020 года и незамедлительно провести новые", - призвал он.

8 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, по итогам которых республиканцы имеют хорошие шансы получить большинство.

Что касается выборов 2020 года, то историк Андрей Фурсов уверен, что Трамп победил на них, но демократы фактически осуществили государственный переворот. На это указывали странные скачки результатов Байдена в ключевых штатах в самом конце подсчета голосов.