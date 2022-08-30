Трамп призвал отменить итоги президентских выборов 2020 года

30 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Замедление темпов — сознательное решение

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика За рубежом
Дональд Трамп (2021) | Фото: Telegram/Mash

Трамп призвал отменить итоги президентских выборов 2020 года

45-й президент США Дональд Трамп призвал немедленно признать выборы президента США в 2020 году "необратимо скомпрометированными" и признать его победителем или же провести новые выборы. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
Читайте также:

Поводом для такого заявления стало решение ФБР "похоронить" историю с ноутбуком Хантера Байдена - сына действующего президента Джо Байдена.

Как писали СМИ, в 2020 году, накануне выборов, в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр был найден ноутбук, принадлежащий Хантеру Байдену. Хозяин мастерской успел скопировать содержимое жесткого диска. Информация свидетельствовала о том, что сын будущего президента был вовлечен в криминальную деятельность, в том числе на Украине.

"Теперь стало окончательно ясно, что ФБР похоронило историю с ноутбуком Хантера Байдена перед выборами, потому что знало, что если бы они этого не сделали, Трамп легко победил бы на президентских выборах в 2020 году", — заявил Трамп.

"Решение - это назвать настоящего победителя либо как минимум отменить результаты выборов 2020 года и незамедлительно провести новые", - призвал он.

8 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, по итогам которых республиканцы имеют хорошие шансы получить большинство.

Что касается выборов 2020 года, то историк Андрей Фурсов уверен, что Трамп победил на них, но демократы фактически осуществили государственный переворот. На это указывали странные скачки результатов Байдена в ключевых штатах в самом конце подсчета голосов.

Теги: США, Дональд Трамп



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети