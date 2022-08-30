Преступников, которые сбежали из колонии-поселения в Березниках, задержали

Преступников, которые сбежали из колонии-поселения в Березниках, задержали, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого ГУФСИН.

29 августа их задержали в Ильинском районе.

Напомним, один из осужденных, 30-летний уроженец Частинского района, отбывал срок за убийство, второй 21-летний житель Березников - за грабеж. Колонию поселение они покинули 27 августа.

Первый осужденный ранее отбывал наказание в колонии строгого режима, но в соответствии с решением суда 6 октября 2021 года был переведен на участок колонии-поселения. Второй осужденный ранее отбывал наказание в колонии общего режима, но в соответствии с решением суда 2 февраля 2022 года переведен на тот же участок колонии-поселения.

В колонии-поселении действует другой режим: на участке нет охраны, допускается свободное пользование деньгами, ношение гражданской одежды. Также узникам позволено в часы от подъема до отбоя свободно перемещаться и с разрешения администрации участка колонии-поселения передвигаться без надзора за пределами колонии, но в пределах муниципалитета, на территории которого расположен участок колония-поселения, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо учебы.

Сейчас заключенным грозит новый срок и ужесточение режима содержания.