В Екатеринбурге обнаружили змею у подвала жилого дома

Жильцы дома №59 на Крестинского (Ботаника) обнаружили у подвала дома змею. Первыми рептилию увидели дети, после чего на шум сбежались и взрослые. Змея, вероятно испугавшись криков, заползла в подвал дома, тем самым перепугав всех соседей.

О находке написала одна из жительниц дома в группе ВКонтакте "Район Ботаника - Екатеринбург". После этого в комментариях посыпались опасения, что рептилия может пробраться в квартиры на первых этажах через унитаз или другие щели в доме. Одна из комментаторов, представившись зоологом, сообщила, что на фото амурский полоз, который не обитает дикой уральской природе и является миролюбивым. Из этого девушка сделала вывод, что змея могла уползти из чьего-то домашнего террариума.

Как сообщили Накануне.RU в УК "Чкаловская", в этот же вечер, еще до представителей управляющей компании прибыли специалисты, которые нашли рептилию. Змея и правда оказалась домашней и выползла из квартиры одного из жильцов. Питомец был возвращен владельцу в целости и сохранности. За это время никто от рептилии не пострадал.