30 Августа 2022
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер в ДНР (2022) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Челябинская область поможет подготовить социальные объекты и дома Ясиноватой к зиме

Челябинская область подготовит все электрические подстанции в городе Яиновитая и обеспечит замену окон в социальных объектах и многоквартирных домах. Об этом стало известно по итогам визита губернатора Алексея Текслера в Донецкую Народную Республику.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, Алексей Текслер посетил город Ясиноватая, где провел совещание по подготовке социальных объектов и жилищного фонда города к осенне-зимнему периоду. Ранее регион взял шефство над территориями ДНР – Волновахой и Ясиноватой.

Алексей Текслер в ДНР(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В рамках подготовки у каждой котельной в городе появится своя скважина, для того чтобы гарантированно обеспечить их водой. Регион подготовит все электрические подстанции, чтобы обеспечить электроснабжением город и район, а также заменит окна в социальных объектах и домах. Для обеспечения жителей водой будут направлены специальные автоцистерны.

В рамках рабочего визита Алексей Текслер осмотрел социальные объекты, которые восстанавливает региона. Губернатор отметил, что работы по объектам должны быть завершены до 15 октября, для этого он поручил на ряде объектов увеличить число работников.

Ясиноватая ДНР(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор принял решение направить дополнительное финансирование на приобретение современного оборудования для детских садов, для образовательных учреждений школьных досок. Также будут выделены средства на ремонт фасада школы №7. Все первоклассники будут обеспечены наборами для школы.

По итогам визита Алексей Текслер отметил, что Челябинская область продолжит помогать муниципалитету.

"Сегодня работает армия, это прекрасно слышно здесь. Передовая очень близко, буквально в нескольких километрах, но мы работаем и будем дальше работать, потому что люди ждут помощи и готовы жить здесь, на своей земле. И мы им обязательно поможем, решим все проблемы", - подчеркнул он.

Алексей Текслер в ДНР(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Теги: ДНР, школы, детсад, котельные,



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