30 Августа 2022
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Политика За рубежом
заграничный паспорт (2018) | Фото: Валерий Горелых

Франция и Германия выступили против запрета выдачи шенгенских виз россиянам

Германия и Франция выступают против обширного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом говорится в их совместном заявлении, отправленном в преддверии встречи министров иностранных дел ЕС в Праге, сообщило агентство DPA.

Париж и Берлин призвали подумать о разумных способах использования виз как важного рычага влияния, пишет ТАСС. В частности, предлагается тщательно проверять граждан России на предмет возможных угроз безопасности.

Также страны отметили необходимость не недооценивать влияние опыта жизни в демократиях, в особенности для будущих поколений. Визовая политика ЕС должна отражать это и продолжать обеспечивать межличностные контакты с российскими гражданами, не связанными с правительством РФ, подчеркивается в документе.

Германия и Франция предлагают продолжать поддерживать правовую базу, которая, в частности, позволяла бы студентам, деятелям искусства, ученым и специалистам въезжать в ЕС, независимо от угроз политического преследования.

Напомним, 30-31 августа министры иностранных дел государств Евросоюза на неформальной встрече в Праге рассмотрят предложение Эстонии и Финляндии о запрете выдачи россиянам краткосрочных виз, чтобы заставить граждан РФ "платить цену" за спецоперацию на Украине. Большая часть южных и западных стран ЕС выступает против такой инициативы.

Теги: франция, германия, визы, россияне



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