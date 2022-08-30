Франция и Германия выступили против запрета выдачи шенгенских виз россиянам

Германия и Франция выступают против обширного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом говорится в их совместном заявлении, отправленном в преддверии встречи министров иностранных дел ЕС в Праге, сообщило агентство DPA.

Париж и Берлин призвали подумать о разумных способах использования виз как важного рычага влияния, пишет ТАСС. В частности, предлагается тщательно проверять граждан России на предмет возможных угроз безопасности.

Также страны отметили необходимость не недооценивать влияние опыта жизни в демократиях, в особенности для будущих поколений. Визовая политика ЕС должна отражать это и продолжать обеспечивать межличностные контакты с российскими гражданами, не связанными с правительством РФ, подчеркивается в документе.

Германия и Франция предлагают продолжать поддерживать правовую базу, которая, в частности, позволяла бы студентам, деятелям искусства, ученым и специалистам въезжать в ЕС, независимо от угроз политического преследования.

Напомним, 30-31 августа министры иностранных дел государств Евросоюза на неформальной встрече в Праге рассмотрят предложение Эстонии и Финляндии о запрете выдачи россиянам краткосрочных виз, чтобы заставить граждан РФ "платить цену" за спецоперацию на Украине. Большая часть южных и западных стран ЕС выступает против такой инициативы.