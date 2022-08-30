Франция и Германия могут обратиться к соцсетям для борьбы против России

Германия и Франция хотят, чтобы ЕС вбил клин между российской властью и населением России. Для этого они могут обратиться к соцсетям, пишет Bloomberg.

Две страны-лидеры ЕС подготовили совместный неофициальный документ об отношениях между ЕС и Россией. Он называется "Защита международного порядка в эпоху системного соперничества: отношения между ЕС и Россией". В нем предлагается искать "творческие пути" борьбы с Россией.

Документ был распространен среди государств-членов ЕС в преддверии встречи министров иностранных дел в Праге 30-31 августа, где обсудят тему запрета виз российским гражданам. Париж и Берлин считают, что полный запрет на визы может возыметь обратный эффект - россияне лишь больше сплотятся. А надо проводить линию на раскол между властью и народом - россиянам визы можно давать, но против официальных лиц вводить санкции. Для этого можно продвигать русскоязычный контент для русскоязычных меньшинств за рубежом. Другое предложение включает финансирование курсов медиаграмотности на русском языке, которые могли бы распространяться видеоблогерами в YouTube, TikTok, Telegram, "Вконтакте", Facebook (запрещен в РФ).

Как пишет Politico, запрещать выдачу шенгенских виз гражданам России ЕС не будет, но может замедлить этот процесс и сделать его боле дорогим. Отмечается, что большинство стран ЕС не одобряет идею прибалтов о полном запрете на въезд гражданам России. Немецкое издание Die Welt сообщило, что идея запрета виз расколола ЕС.