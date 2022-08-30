В Екатеринбурге продолжат ограничивать скорость самокатов во время крупных мероприятий

В Екатеринбурге и дальше будут ограничивать скорость электросамокатов во время крупных массовых мероприятий. Об этом заявил председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Игорь Ощепков.

Напомним, во время недавнего празднования Дня города в центральной части Екатеринбурга снизили скорость самокатов до 7-8 км/ч. Решение было принято на встрече с участием комитета по транспорту местной администрации, руководителей ГИБДД и представителей сервисов кикшеринга уральской столицы.

"Руководители сервисов адекватно восприняли все наши пожелания. Мы с ними выработали определенный комплекс мер. И мы и дальше при проведении больших общегородских праздников и больших культурно-спортивных мероприятий будем пользоваться такими профилактическими мерами, чтобы минимизировать дорожно-транспортные происшествия", - рассказал Ощепков, отвечая на вопрос Накануне.RU об итогах этого эксперимента.

По его словам, никакого негатива и замечаний от жителей города по поводу данной инициативы не поступало.

"Это хороший пример, который нам необходимо тиражировать, и на всех мероприятиях продолжать это делать. Думаю, руководители сервисов не откажутся, и когда будут приняты нормативные документы, заключим со всеми сервисами прокатов соглашения, которые позволят для всех них выполнять единые требования, которые должны быть прописаны, чтобы движение самокатов в городе было безопасным", - добавил представитель мэрии.

Напомним, что 55% жителей Екатеринбурга поддерживают введение ограничений на электросамокаты.