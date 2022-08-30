ТМК стала партнером федерального проекта "Профессионалитет" в Челябинской области

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), входящий в состав Трубной металлургической компании (ТМК), примет участие в реализации федерального проекта "Профессионалитет" в Челябинской области. Соответствующее соглашение о партнерстве подписали министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, управляющий директор ЧТПЗ Валентин Тазетдинов и директор Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума (ЧГПГТ) им. А.В. Яковлева Евгений Валахов, сообщает пресс-служба ТМК.

Стороны договорились о создании в регионе образовательно-производственного кластера отрасли "Металлургия". Также в рамках соглашения предусмотрено развитие кадрового потенциала и формирование эффективной системы подготовки кадров для металлургической отрасли Южного Урала, тиражирование лучших практик наставничества на производстве, совершенствование и модернизация материально-технической базы, учебной и производственной инфраструктуры техникума.

В рамках реализации программы "Профессионалитет" в ЧГПГТ им. А.В. Яковлева будет вестись обучение по актуальным для металлургической отрасли компетенциям — "Обработка металлов давлением", "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования", "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования" и "Сварочное производство". Обучение по новой программе стартует в техникуме в сентябре 2023 года.

"Сегодня мы делаем уверенный шаг в направлении развития системы профессионального образования. Челябинская область обладает высоким промышленным потенциалом, в регионе развито организационное взаимодействие с бизнесом, действует широкая сеть средне-профессиональных учреждений. Это позволило нам войти в федеральный проект "Профессионалитет" и станет залогом успешной подготовки кадров для реального сектора экономики", — сказал Александр Кузнецов.

"ЧТПЗ на протяжении многих лет плодотворно сотрудничает с образовательными учреждениями Челябинска. Накопленная экспертиза, прорывные подходы к производству и современная научно-техническая база предприятия внесут свой вклад в реализацию проекта "Профессионалитет". Уверен, что подписанное соглашение даст импульс развитию сферы подготовки кадров и позволит готовить универсальных рабочих новой формации по самым востребованным металлургическим специальностям", — отметил Валентин Тазетдинов.

"Техникум имени А.В. Яковлева плодотворно сотрудничает с ЧТПЗ в рамках прохождения нашими студентами производственной практики и дальнейшего их трудоустройства. Благодаря участию в проекте "Профессионалитет" мы углубляем это сотрудничество, получаем возможность модернизировать материально-техническую базу образовательного учреждения и расширяем свои компетенции по подготовке конкурентоспособных специалистов для предприятия и всей металлургической отрасли", — прокомментировал Евгений Валахов.

Основополагающая задача проекта "Профессионалитет" — комплексное изменение системы среднего профессионального образования, а также широкое распространение отраслевой модели подготовки кадров и специалистов по востребованным рабочим профессиям. В число партнеров проекта со стороны ТМК ранее также вошли четыре предприятия — Волжский (ВТЗ), Северский (СТЗ) и Синарский (СинТЗ) трубные заводы и Орский машиностроительный завод (ОМЗ). Работу координирует корпоративный университет TMK2U.