Правительство утвердило график праздничных дней на 2023 год
Правительство утвердило график выходных и праздничных дней на 2023 год.
В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно.
Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.
Нерабочими будут дни:
с 23 февраля по 26 февраля;
8 марта;
с 29 апреля по 1 мая;
с 6 по 9 мая;
с 10 по 12 июня;
с 4 по 6 ноября.