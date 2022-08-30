Правительство утвердило график праздничных дней на 2023 год

Правительство утвердило график выходных и праздничных дней на 2023 год.

В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно.

Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.

Нерабочими будут дни:

с 23 февраля по 26 февраля;

8 марта;

с 29 апреля по 1 мая;

с 6 по 9 мая;

с 10 по 12 июня;

с 4 по 6 ноября.