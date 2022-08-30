30 Августа 2022
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инаугурация Евгения Куйвашева, Коляда (2017) | Фото: Накануне.RU

Николай Коляда обвинил организаторов "Коляда-Тура" в коммерческом использовании своего имени

Уральский драматург Николая Коляда уличил компанию, организовавшую "Коляда-Тур", в попытке использовать его имя и название театра в коммерческих целях. Об этом он написал в своих социальных сетях.

"Вдруг ВКонтакте появился некий "Коляда Тур". Я написал организаторам: "А вы не могли бы где-то обозначить, что к "Коляда-Театру" это ваше мероприятие не имеет никакого отношения. 21 год "Коляда-Театр" существует в Екатеринбурге и вдруг не в другом каком-то городе, а именно в Екатеринбурге появляется некий "Коляда-Тур". Не странно ли?" - написал драматург.

После этого последовала переписка с организаторами, которые заверили, что Коляда в первую очередь праздник с 1000-летней историй, и именно с праздником, а не театром тур и хочет ассоциироваться у своих гостей. В программе также не предусмотрены театральные выступления, только развлекательные мероприятия и лекции.

Подобные объяснения не устроили Николая Коляду, который пообещал при каждом удобном случае писать в социальных сетях о том, что "Коляда-Тур" не имеет ничего общего с ним или его театром. Организаторы отреагировали на такое условие заверением, что подумают над переименованием программы.

Теги: Коляда, Коляда-Тур



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