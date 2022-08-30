В Югре вновь возвращаются к ношению медицинских масок

В Югре в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией вновь возвращаются к масочному режиму. Пока меры носят рекомендательный характер, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

"Рекомендовано югорчанам использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в закрытых помещениях, включая медицинские организации, организациях социального обслуживания, во всех видах общественного транспорта и такси", - говорится в сообщении.

Руководству компаний рекомендовано обеспечить соблюдение персоналом правил личной гигиены, социальной дистанции от полутора до двух метров, а также пользоваться масками и антисептиками. Также рекомендовано организовать входной фильтр, чтобы не допускать заболевших к работе.

Медицинская помощь югорчанам, имеющим симптомы ОРВИ, COVID-19, в том числе несовершеннолетним, будет оказываться на дому. Людям в возрасте старше 60 лет, инвалидам, многодетным семьям по запросу будет обеспечена адресная доставка продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарственных препаратов.

В автономном округе будет обеспечена работа контакт-центров медицинских организаций для приема обращений по поводу острых респираторно-вирусных инфекций, гриппа и новой коронавирусной инфекции.

В оперативном штабе региона подчеркивают, что решение о мерах, направленных на безопасность граждан в период пандемии COVID-19, принято на основе данных Роспотребнадзора и текущего положения эпидемиологической ситуации в автономном округе, а также исходя из анализа эффективности принятых ограничений ранее.