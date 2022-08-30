Суд отменил арест на имущество бизнесмена Быкова на 9,5 миллиона рублей

Суд отменил арест имущества красноярского бизнесмена и экс-депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова, сообщил его адвокат Алексей Прохоров.

В июле Свердловский районный суд наложил арест на шесть нежилых зданий и сооружений на сумму около 9,5 млн рублей. Защита подала апелляционную жалобу на это решение, и суд ее удовлетворил. Материал по ходатайству органов следствия отправлен в Емельяновский районный суд для рассмотрения по существу, сообщил Прохоров в Telegram.

По словам адвоката, арест был наложен по иску в рамках уголовного дела по ст. 210 УК РФ (руководство преступным сообществом) и ст. 105 УК РФ (убийство).

В июле прошлого года суд наложил арест на имущество Анатолия Быкова на сумму более 50 миллионов рублей.

Как сообщалось, в числе арестованных объектов - два земельных участка площадью более 5 тысяч квадратных метров, жилой дом и постройки, расположенные в поселке Удачном Октябрьского района Красноярска, нежилые помещения в селе Глядень Емельяновского района Красноярского края.

Бизнесмен был задержан 7 мая 2020 года в Красноярске и отправлен под арест. В начале сентября прошлого года Быков был приговорен к 13 годам лишения свободы (прокурор просил 14) по ст. 17, п.п "з", "н" ст. 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц) и осужден к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.