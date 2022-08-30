30 Августа 2022
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лесной пожар (2011) | Фото: Накануне.ru

"Плановый отжиг": в МЧС объяснили, почему площадь пожара в Рязанской области растет

Площадь лесного пожара в Рязанской области продолжает расти, несмотря на усилия сборной группировки и федерального штаба под руководством замминистра природных ресурсов.

Так, по данным ТАСС, за минувшие сутки площадь пожара выросла на 2 тыс. га. "В Рязанской области площадь, пройденная огнем лесных пожаров, за минувшие сутки выросла на 2 тыс. га и составляет более 22 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет", - сказал источник агентства в экстренных службах.

Ранее руководство региона, а также профильные федеральные министры и мэр Москвы Сергей Собянин уверяли президента России, что локализовать рязанский пожар удастся за несколько дней.

В МЧС заявили, что увеличение площади пожара происходит за счет "планового отжига".

"Увеличение площади, пройденной огнем, происходит за счет планового отжига, который проводится для профилактики возможного распространения огня по восточному фронту пожара. Всего проложено свыше 140 км минерализованных полос, шириной от 6 до 40 м. Совершено больше 3,1 тыс. вылетов, сброшено почти 24 тыс.тонны воды. Основная работа — дотушивание. В связи со снятием угрозы перехода огня на населенные пункты, жители могут вернуться из пунктов временного размещения в свои дома", - цитирует РБК представителя ведомства.

Теги: лесной пожар, рязанская область, мчс



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