В Челябинске ребенок упал в колодец

В Челябинске двухлетний ребенок упал в канализационный люк. Прокуратура установила, что колодец является бесхозяйным и потребовала от главы города устранить выявленные нарушения.

Инцидент произошел 10 августа в микрорайоне Чурилово. Ребенок во время прогулки с родителями упал в колодец. Его достал отец. С ушибами мальчика доставили в больницу.

Прокуратура установила, что колодец имеет глубину не менее 3,5 метров, специальным закрывающимся устройством не оборудован. Он не относится к инженерным сетям и является бесхозяйным.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, главе Челябинске Наталье Котовой внесено представление об устранении нарушений законодательства. Необходимо установить принадлежность объекта и целесообразность его использования в качестве муниципального имущества. После этого принять на учет или демонтировать.