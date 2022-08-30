В Югре в ДТП с пьяным водителем пострадали подростки

По вине нетрезвого водителя произошло ДТП на загородной автодороге в Югре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Авария произошла ночью, 29 августа, в 2.05 на 40 км автодороги "Радужный – Новоаганск" в Нижневартовском районе.

"38-летний водитель автомобиля "Тойота Королла", по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате автоаварии водитель и два его пассажира – подростки 16 и 17 лет получили травмы. При освидетельствовании на состояние опьянения водителя установлено 0.76 промилле в выдыхаемом воздухе", - говорится в сообщении.



Наказание за езду в нетрезвом виде регулируется ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях либо в случае повторного правонарушения ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ. В первом случае водителю грозит штраф в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

По статье 264.1 УК РФ возможны следующие виды и размеры наказания: штраф в размере от 200 тысяч до 300 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, лишение свободы на срок до двух лет (возможен условный срок).

Также обязательно назначение дополнительного наказание: лишение права на управление автомобилем на срок до 3 лет.