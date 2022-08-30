Подоляка: Контрнаступление ВСУ на Херсон обернулось тяжелым поражением

Объявленное вчера Киевом начало контрнаступления ВСУ на Херсон привело к огромным потерям в украинской армии. О некоторых подробностях наступления рассказал военный обозреватель Юрий Подоляка.

Оперативная группировка войск "Каховка" вчера заявила, что якобы все мосты через Днепр уничтожены, российская армия якобы оказалась отрезанной от поставок вооружения и личного состава, а для Украины наступил "блестящий шанс возвращать свои территории". Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак анонсировал скорый разгром российской армии, а глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сказал, что "вы все будете видеть из военных новостей". Замглавы Одесской областной военной администрации Алексей Мацулевич даже "официально" написал в своем телеграм-канале, что "начались бои за город Херсон". Правда, потом удалил свой пост.

ВСУ вчера начали наступление на Херсонскую область, хотя главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее говорил, что оно не может быть успешным. Однако телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на источник в офисе Зеленского сообщает, что Зеленский поставил Залужному условие - контрнаступление или отставка. Потому что без наступления позиция Запада вскоре начнет меняться. И вчера будто бы была лишь имитация контрнаступления, так как в Генштабе ВСУ моделируют возможные сценарии и потери ВСУ при полномасштабной наступательной операции, которая должна начаться в сентябре. Но эта "имитация" стоила ВСУ колоссальных потерь.

Как отмечает Подоляка, Киев бросил все, что у него было: до двух бригад пехоты, усиленной танками, "Хаймерсы" и другую натовскую артиллерию. Это напоминает первый день Курской битвы, когда немецко-фашистские войска, попытавшись перейти в наступление, были встречены мощной контрподготовкой советских войск, а затем уперлись в серьезную оборону.

Основной удар наносился в районе Высокополья на севере Херсонской области, которое якобы пытались отрезать сразу с двух сторон — с юго-востока и юго-запада. Но уже днем стало понятно, что атака захлебнулись.

"Противник понес колоссальные потери. По данным моих источников, огромное количество трупов украинских солдат увезены в район Апостолово (Днепропетровская область), дальше их увозят КрАЗами в Кривой Рог. Счет идет на сотни. Причем накануне наступления российские ракетные части якобы нанесли превентивные удары по местам скопления противника. Потери составили до нескольких сот человек. Это сильно ослабило первоначальный удар ВСУ, которые далее были накрыты российской артиллерией, а полностью подавили наступление морпехи, которые отбросили его на первоначальные рубежи. Хотя в наступлении принимали участие значительные силы: механизированная бригада, танковый батальон, две батальонно-тактические группы на броне", - рассказал Подоляка.

Расчет, видимо, был на то, чтобы в первые же сутки обрушить фронт. Но незначительно продвинуться удалось лишь южнее, якобы захватив один населенный пункт — Сухой Ставок. В районе Херсона наступали меньшие силы, и они довольно быстро потерпели поражение.

"По итогу первого дня противник занял один населенный пункт, при этом понес огромные потери. Только в наступательных действиях, не считая российских ночных ударов по местам скопления противника, они получили убитыми 200-300 человек убитыми и 500-600 ранеными. Для первого дня наступления потери просто колоссальные, с учетом того что вся наступающая группировка состояла из 10-12 тысяч человек. Без второго эшелона, который должен быть не меньше по численности, развить успех ВСУ не удастся", - заключил эксперт.

Обозреватель Борис Рожин пишет, что максимум, что удалось ВСУ, - это якобы захватить село Сухой Ставок. Потери же ВСУ громадные. В Николаеве срочно вызвали всех врачей, так как в город поступает огромное число раненых.

Минобороны РФ вчера сообщило, что в ходе украинской попытки наступления уничтожено 26 украинских танков, 23 БМП, сбито два штурмовика Су-25. Потери украинских войск в живой силе составили более 560 военнослужащих.

Неожиданные наступательные действия ВСУ могли быть связаны со срочным совещанием, которое прошло у Зеленского вечером 28 августа. Именно на нем Зеленский потребовал от Залужного перебросить дополнительные силы с Донбасса под Херсон и до 15 сентября и начать битву за город. Ради этого было решено прощупать российскую оборону. А для настоящего наступления Киев ждет от США истребителей, ПВО и артиллерии. Будет ли оно, непонятно, но ночью, сразу же после первой попытки, Ермак призвал Запад предоставить военную помощь.

"На фоне событий, которые разворачиваются на наших фронтах, самое время партнерам Украины предпринять новые решительные шаги, которые будут обеспечивать безопасность Украины", - призвал он.

Возможно, вчерашнее наступление и было предпринято с целью показать Западу, что ВСУ могут наступать, но им нужно больше оружия. 8 сентября ожидается новая встреча стран-доноров военной помощи Украине.