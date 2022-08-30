30 Августа 2022
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Политика В России За рубежом
МИД РФ, Министерство иностранных дел РФ (2014) | Фото:Накануне.RU

Россия "не злоупотребляет отношениями с Сербией"

Россия не пытается злоупотребить дружественными отношениями с Сербией, высказывания официальных лиц никому не дают повода упрекать Москву в обратном.

"Оценки и заявления российских официальных лиц никому не дают повода и права упрекать нас в инсинуациях, попытках "злоупотребить" традиционно дружественными, честными отношениями с Сербией, которые неизменно строятся на равноправии, уважении и взаимопонимании", - сказали РИА Новости в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве, комментируя высказывания сербского вице-премьера, предположили, что, "видимо, Михайлович плохо ориентируется в реалиях" отношений двух стран.

"С Сербией у нас есть полное взаимопонимание по актуальным вопросам международной повестки дня. В контактах с партнерами открыто излагаем наше видение ситуации на Украине в контексте специальной военной операции. Уважаем стремление Белграда в этих непростых условиях выдерживать сбалансированную, а главное, самостоятельную линию", - отметили в МИД.

Ранее вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров "злоупотребляет отказом Белграда от введения санкций против России" и якобы выдаёт его за поддержку Белградом спецоперации на Украине, чего на самом деле нет. Резкие высказывания прозвучали на фоне состоявшегося на прошлой неделе визита главы МВД Сербии Александра Вучича в Москву, в ходе которого Лавров отметил, что Москва и Белград последовательно привержены принципам неделимости и равного характера безопасности для всех государств "и на Балканахз, и в спровоцированной Западом ситуации на Украине".

Теги: Белград, Москва, Сербия, Россия



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