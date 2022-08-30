В этом году на Среднем Урале произошло почти 500 лесных пожаров

Число лесных пожаров в Свердловской области снизилось по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.

Читайте также: Россия к пожарам опять оказалась не готова

Как рассказал Кузнецов на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, на сегодняшний день на Среднем Урале действует шесть природных пожаров на площади в 24 гектара. Все они уже локализованы. С огнем борются 216 человек и 62 единицы техники.

"С начала сезона, по данным на 30 августа, произошло 494 природных пожара общей площадью 12 тысяч 657 гектаров. По сравнению с прошлым годом количество возгораний уменьшилось в два раза, а по площади – в четыре раза", - рассказал Кузнецов.

Что касается ущерба от лесных пожаров, на сегодняшний день он составляет 35 млн рублей. А 20 млн рублей составили прямые затраты на тушение.

"Окончательный ущерб будем считать позже. Пожароопасный период у нас закончится в октябре. До конца этой недели стоит сухая и жаркая погода, расслабляться некогда", - заключил министр.