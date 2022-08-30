30 Августа 2022
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Экономика За рубежом
Турция, флаг (2020) | Фото: Накануне.RU

Компании из США ищут способ торговать с Россией через Турцию в обход санкций, - Yeni Safak

Американские компании, покинувшие российский рынок, ищут способы вести бизнес с Россией через Турцию, сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на источники в турецких бизнес-кругах.

По данным издания, ушедшие из РФ компании ищут турецких партнеров, которым предлагают комиссию и совместный бизнес.

Для реализации этих схем используются дочерние структуры международных компаний, штаб-квартиры которых находятся в США. В частности, задействуются подразделения из Турции и ОАЭ, сообщает Regnum.

Среди товаров в РФ, которыми интересуются американские компании, — нефтехимическая продукция, драгоценные металлы и камни, зерно, железо и сталь, удобрения, минеральное топливо, алкоголь.

Ранее Министерство финансов Соединенных Штатов ослабило ограничения против России, разрешив проведение транзакций, связанных с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.

Теги: сша, турция, санкции, россия



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