Компании из США ищут способ торговать с Россией через Турцию в обход санкций, - Yeni Safak

Американские компании, покинувшие российский рынок, ищут способы вести бизнес с Россией через Турцию, сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на источники в турецких бизнес-кругах.

По данным издания, ушедшие из РФ компании ищут турецких партнеров, которым предлагают комиссию и совместный бизнес.

Для реализации этих схем используются дочерние структуры международных компаний, штаб-квартиры которых находятся в США. В частности, задействуются подразделения из Турции и ОАЭ, сообщает Regnum.

Среди товаров в РФ, которыми интересуются американские компании, — нефтехимическая продукция, драгоценные металлы и камни, зерно, железо и сталь, удобрения, минеральное топливо, алкоголь.

Ранее Министерство финансов Соединенных Штатов ослабило ограничения против России, разрешив проведение транзакций, связанных с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.