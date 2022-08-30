Свердловчане смогут ездить на общественном транспорте со скидкой в 10 рублей

С 1 сентября по 31 декабря жители Свердловского области смогут ездить на общественном транспорте со скидкой в 10 рублей. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

По его словам, скидка будет предоставляться пользователям карт "Мир" и "Уралочка" на территории Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Верхней Пышмы, Ревды, Березовского, Краснотурьинска, Среднеуральска, Сысерти и Шале. Таким образом, считает градоначальник, удастся популяризировать общественный транспорт у населения и снизить нагрузку на дорогу за счет снижения количества личных автомобилей.

Оплатить проезд можно и через системы Samsung Pay или Mir Pay, а также с помощью пластиковой карты "Уралочка". При этом чек будет выписан на полную сумму. Что же касается самих перевозчиков, разница в сумме компенсируется им за счет платежной системы.