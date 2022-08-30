США предлагают временно отключить все реакторы Запорожской АЭС - Кирби

США предлагают в целях безопасности временно отключить все реакторы на Запорожской АЭС, заявил представитель Совета национальной безопасности Штатов Джон Кирби. Он назвал этот вариант "наименее рискованным в краткосрочной перспективе".

Кирби добавил, что Вашингтон "полностью поддерживают экспертную миссию главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на АЭС и рады, что команда агентства направляется туда, чтобы удостовериться в безопасности, защищенности систем на объекте, а также оценить условия работы персонала", передает "Интерфакс".