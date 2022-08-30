В Екатеринбург прибыли еще 48 беженцев с Донбасса

На вокзал Екатеринбурга прибыл поезд "Симферополь - Омск" с очередной группой беженцев из Донбасса. Среди 48 вынужденных переселенцев 17 детей. Всех их временно разместят в одной из гостиниц города.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, беженцев на автобусе до временного пункта пребывания уже сопроводили сотрудники полиции из подразделения областного управления ГИБДД. Приезжие поблагодарили российские власти и железнодорожников, с комфортом доставивших их в уральскую столицу.

"В настоящее время в Свердловской области уже находится 1 тыс. 790 беженцев. Часть поселилась у своих родственников, остальные 554 человека, в том числе 182 ребенка, в пяти организованных пунктах временного размещения в Нижних Сергах, Первоуральске, Полевском, Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Свидетельства о предоставлении временного убежища получили 1 тыс. 29 граждан. Люди трудоустраиваются, готовят детишек в школу к 1 сентября, привыкают к мирному небу над головой, постепенно отвыкая от свиста пуль и разрывов снарядов и мин", - отметил полковник Горелых.

Ситуация с прибывшими на Урал жителями ЛНР, ДНР и Украины находится на контроле у руководства регионального главка МВД.

Напомним, что свердловские приставы накануне отправили гуманитарную помощь детям ЛДНР, размещенным в во временных пунктах проживания региона. Сотрудники местного ГУФССП отправили игрушки, памперсы и смеси для самых маленьких, а также осенне-зимние вещи и спортивные костюмы для подростков.