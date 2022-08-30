Медведя, которого заметили на озере Банное, вывезут в лес или передадут в зоопарк

Медведя, который появился на территории озера Банное, планируют отловить и выпустить в дикую природу или передать в зоопарк, сообщили Накануне в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Напомним, зверя заметили отдыхающие на курортах "Родина" и "Юбилейный". Жители региона были обеспокоены информацией, что выдали лицензию на отстрел медвежонка, и просили спасти его.

"По сообщению пресс-службы министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан, в данный момент поисками мишки занимается 10 инспекторов Минэкологии Башкортостана. Животное планируется отловить и выпустить в дикую природу. Если выяснится, что медведь уже прикормлен людьми, а значит будет вновь выходить в населенные пункты, его передадут в зоопарк", - рассказали в министерстве.

Специалисты южноуральского минэкологии готовы оказать помощь в поисках медведя.