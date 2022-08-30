ВСУ снова обстреляли ЗАЭС: два снаряда разорвались у хранилища отработанного топлива

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сегодня утром в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС, сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) Энергодара в своем Telegram-канале.

Применялась крупнокалиберная артиллерия, зафиксировано два разрыва у здания хранилища отработанного топлива.

Причиной ударов по ЗАЭС является намерение Украины сорвать визит миссии МАГАТЭ, заявили в ВГА Энергодара.

Накануне в результате удара ВСУ была пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо. Ряд Telegram-каналов сообщил со ссылкой на власти территорий, находящихся под контролем ВС РФ, что "ситуация контролируемая, радиационный фон в норме".

Как сообщалось, Миссия МАГАТЭ направится на Запорожскую АЭС через Киев и контролируемую Украиной территорию. Ожидается, что делегация начнет работу на Запорожской атомной станции в ближайшие дни.