Коркинский разрез становится живописным озером: о масштабной рекультивации сняли документальный фильм

Коркинский разрез превращается в живописное озеро, а в городе появляются современные спортивные комплексы, школы и детские сады. О самом масштабном проекте ликвидации угольного разреза в России рассказали в документальном фильме РМК.

Необходимый стране уголь в разрезе добывали с 1940-х годов. Но, к сожалению, при высоких скоростях отработки мало кто замечал, что разрез постепенно превращается в экологическую проблему. В начале 21 века добыча угля на месторождении прекратились, началось постепенное движение грунта, которое приводило к тому, что жилые дома и административные здания посёлка Роза, расположенные на борту, начали разрушаться. Кроме того, дым от эндогенных пожаров лишил жителей Коркино чистого воздуха, и они начали уезжать из города.

Необходимо было рекультивировать разрез, но денежных средств на эти работы не было ни у Челябинской угольной компании, ни в бюджете региона. В результате ликвидацию угольного разреза включили в производственную цепочку строящегося рядом с Коркино Томинского ГОКа. Благодаря проекту рекультивации, который реализует Русская медная компания, были полностью устранены очаги эндогенных пожаров, загрязнявших воздух в регионе, и происходит постепенное укрепление бортов угольной выработки.

"Когда мы получили заключение специалистов, что технически это возможно и экологически это будет безопасно, мы приняли решение помогать ликвидировать Коркинский разрез с использованием нашего закладочного материала, чтобы обеспечить безопасность жителей Коркино", - рассказала вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар.

Ранее ничего подобного в России еще никто не делал. Проект разделили на четыре этапа. На первом потушили зоны самонагревания и защитили окрестные города от задымления. На втором этапе стали укреплять борта карьера специальным закладочным материалом с Томинского комбината. С его же помощью полностью будут засыпать опасный карьер, а на четвертом этапе зону экологического бедствия превратят в живописное озеро.

Сначала специалисты определили способ тушения эндогенных пожаров. Для этого создали насосные станции, раскинули трубопроводы к зонам самонагревания, развили сеть орошения для охлаждения этих зон, чтобы снизить их температуру. Породу сначала охлаждали, а затем засыпали очаги инертной горной массой. Это позволяло локализовать пожар и остановить его распространения. В настоящий момент локализовано порядка 550 тыс. кв.м. зон самонагревания. В результате с января 2020 года по настоящее время в атмосферном воздухе превышения по загрязняющим веществам не фиксируются, а по словам жителей, дышать стало гораздо легче.

Результатом четырех лет рекультивации стало то, что в карьере и над ним больше нет едкого дыма, черные оползневые берега понемногу зарастают зеленью, а в глубине появилось небольшое озеро.