Опрос: Больше четверти россиян - антипрививочники

27% россиян негативно относятся к вакцинации, при этом регулярно делают прививки всего 66% граждан, это данные исследования компании "Инвитро", на которые ссылается РИА Новости.

45% респондентов сообщили, что за прошедшие три пандемийные года их отношение к вакцинации не изменилось и осталось положительным. Но целых 26% последние события оттолкнули, они стали относиться к прививкам негативно, хотя ранее понимали важность вакцинации. 22% ответили, что их отношение к прививкам не изменилось и осталось негативным.

Больше всего противники вакцинации боятся осложнений (55,6%), неэффективности вакцин (53,5%), низкого качества препарата (44,6%). 28,5% уверены, что стоит перенести болезнь без вакцинации.

27% опрошенных считают, что осложнения от прививки не менее серьезные, чем от перенесенного заболевания. 47% полагают, что риск осложнений выше от перенесенной болезни.

Опрошенные россияне за последние три года прививались от COVID-19 (51,3%), дифтерии и столбняка (50%), кори (48%), полиомиелита (41%), краснухи (40%).