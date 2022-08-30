30 Августа 2022
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Общество Свердловская область
уралхиммаш, цех (2015) | Фото: Департамент информационной политики губернатора

"Уралхиммаш" возвращает для сотрудников масочный режим

С окончанием лета на Уральский завод химического машиностроения вместе с частью сотрудников возвращается и масочный режим. Об этом сообщает пресс-служба "Уралхиммаша". Причиной послужил рост covid-заболеваемости в Свердловской области и единичные случаи заражения работников завода после отпуска.

Масочный режим вводится на заводе в рамках профилактики и будет отменен после снижения статистики заболеваемости в регионе.

Напомним, ранее свердловские санврачи потребовали вернуть в регионе масочный режим. По словам замглавы управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелики Пономаревой, подъем заболеваемости ковидом произошел еще со второй декады июля. Так, сейчас местным оперштабом прорабатываются различные варианты реагирования на подъем заболеваемости – в том числе, возврат масочного режима.

При этом, ряд поликлиник Екатеринбурга уже перестал пускать горожан без средств индивидуальной защиты.

Теги: Уралхиммаш, масочный режим, отпуск



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