"Екатеринбург-Арену" закроют для пробежек в день кубкового матча "Урала"

В последний день лета стадион "Екатеринбург-Арена" будет закрыт для пробежек горожан.

Как сообщается в Telegram-канале спортивного сооружения, завтра, 31 августа, стадион будет закрыт для пробежек. Причины такого решения не уточняются.

Стоит отметить, что в этот день "Урал" проведет первый матч группового этапа Кубка России по футболу сезона-2022/23. Встреча состоится на "Екатеринбург-Арене", соперником будет ФК "Сочи". Игра начнется в 17:00.

Также в одной группе с уральской командой находятся московские "Торпедо" и ЦСКА. Следующий матч группового этапа подопечные Виктора Гончаренко проведут в сентябре, сыграв в гостях с армейским клубом.