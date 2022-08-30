30 Августа 2022
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Политика За рубежом
Джо Байден (2022) | Фото: Leah Millis/Reuters

Администрация Байдена попросит Конгресс США одобрить продажу Тайваню оружия на $1,1 млрд

Администрация американского президента Джо Байдена попросит Конгресс США одобрить продажу Тайваню оружия на сумму $1,1 млрд. В него войдут 60 противокорабельных ракет и 100 ракет класса "воздух-воздух", сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Несколько дней назад США подписали с Тайванем шестилетний контракт на обслуживание ударных вертолетов Apache и Black Hawk, стоящих на вооружении армии острова. Стоимость контракта оценивается в $45 млн, пишет Regnum.

Пекин призвал Вашингтон прекратить любые контакты в военной сфере с Тайванем, а также разорвать все контракты на поставки оружия.

Напомним, ситуация в регионе резко обострилась после визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Затем на Тайвань демонстративно прилетела делегация американских конгрессменов. Пекин призвал США "не играть с огнем". Китай начал военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на "политические игры" Тайбэя и Вашингтона.

Теги: байден, тайвань, оружие



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