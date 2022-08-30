В ярсалинской тундре на Ямале отпраздновали День коренных народов мира

В Ямальском районе ЯНАО прошел Международный день коренных народов мира. Праздник для тундровиков поддержало "Газпромнефть-Развитие", сообщили в Накануне.RU в компании.

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский отметил, что летний День оленевода – традиционный праздник в ярсалинской тундре и уникальное мероприятие.

"Самобытности ему добавляет место проведения – вдалеке от населенных пунктов. Важно, что предприятия, работающие на этой земле, разделяют наши ценности и помогают нам провести этот красивый и важный для жителей Ямала праздник", – комментирует Кугаевский.

Центральной частью мероприятия стали соревнования среди оленеводов по национальным видам спорта – гонки на упряжках, перетягивание палки и метание тынзяна на хорей. В них свое мастерство показали сотрудники оленеводческого предприятия "Ярсалинское" и оленеводы-частники. Всего в состязаниях приняли участие 80 спортсменов. Победители получили призы, полезные для жизни в тундре.

"Мы рады поддерживать национальные праздники на территориях своей деятельности и понимаем важность сохранения культуры малочисленных народов Севера. Для нас такие встречи с коренным населением еще и хорошая возможность в дружеской атмосфере рассказать о своих производственных планах, ходе реализации проектов предприятия, ответить на вопросы и выслушать пожелания тундровиков", – сказал исполнительный директор крупного проекта "Газ Ямала" "Газпромнефть-Развития" Максим Мишарин.

Предприятие много лет помогает проводить национальные праздники в регионе благодаря программе социальных инвестиций "Родные города" "Газпром нефти". Ранее в этом году при поддержке "Газпромнефть-Развития" День оленевода отпраздновали в Ямальском и Надымском районах.