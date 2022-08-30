Из-за тумана в Нижневартовске задержали рейсы

Густой туман вмешался в работу аэропорта в Нижневартовске, передает корреспондент Накануне.RU.

Несколько рейсов оказались задержаны с ночи. Так, рейс А4 667 авиакомпании "Азимут", следующий по направлению Минеральные воды - Ханты-Мансийск, должен был прилететь в Нижневартовск в 05.15. Самолет прибыл только в 9.28.

Рейс SU 1646 "Аэрофлота" Москва-Шереметьево - Ханты-Мансийск, долен был прилететь в Нижневартовск в 04.15, однако прилет состоялся только в 9.39.

Приземлиться вовремя в воздушной гавани, лайнерам помешали сложные метеоусловия.

Из-за опоздания самолетов произошла задержка вылета в Москву, рейса SU 1647 - вместо 5.25 он вылетит в 10.25 и рейса до Минеральных вод. Вылет также намечен на 10.25, вместо 6.15.

Также задержали вылет в Новосибирск, вместо 7.40, он вылетел в 9.20.