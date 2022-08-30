Цены на туры из России за границу выросли на 50-70%

Стоимость перелётов выросла на 60-100%, а цены на туры за границу увеличились на 50-70% в связи с запретом некоторых стран на полёты российских авиакомпаний и арестом самолетов.

Вице-президент Ассоциации туроператоров РФ Артур Мурадян объяснил, что ещё одна проблема заключается в том, что те самолеты, которые остались, эксплуатируются "с большой осторожностью", в основном, на внутренних линиях, пишет РБК. При этом на международных направлениях такие авиакомпании, как Azur Air, Nordwind, iFly, используют всего по два-три самолёта.

"Всё это привело к переформатированию бизнес-модели туроператоров, к взаимодействию с регулярными авиакомпаниями и к тому, что стоимость перелета за счёт спроса на регулярную перевозку и её ограниченности выросла в среднем на 60-100%. А туры, в свою очередь, подорожали на 50-70%, так как курс валют позволил отыграть", - сообщил вице-президент АТОР.

Однако ситуация постепенно восстанавливается, и авиакомпании возобновляют полёты в страны, которые не прерывали авиасообщение с Россией. Среди них — Куба (Nordwind с 1 октября), ОАЭ и Мальдивы (Azur Air). Также планируется возобновить часть зимних программ, а именно рейсы "Аэрофлота" в Таиланд.

"Если тайские власти позволят российским чартерным компаниям туда поставить программы, то это снимет нагрузку с Ближнего Востока, который пока выглядит как единственное массовое направление", добавил Мурадян.