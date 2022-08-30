Свердловские приставы отправили детям ЛДНР теплые вещи и детское питание

Дети из ДНР и ЛНР, прибывшие в Свердловскую область, получили от регионального отделения ГУФССП гуманитарную помощь. Судебные приставы направили не только предметы гигиены и игрушки, но и теплую одежду на осенне-зимний период как для самых маленьких, так и для подростков.

"Сотрудники главного управления с большим воодушевлением восприняли возможности оказать помощь беженцам с Луганской Донецкой народных республик, которые вынуждены были покинуть свои жилища и сейчас находятся здесь в пунктах временного размещения на территории Свердловской области. Целые семьи находятся здесь, в том числе не мало детей. Именно для детей был осуществлен сбор гуманитарной помощи. Были привезены необходимые вещи на осенне-зимний период, предметы верхней одежды, нательные белье, спортивные костюмы, спортивный инвентарь. А для малышей предметы вещи первой необходимости, в том числе памперсы, детское питание. Мы рады, что можем хоть немного помочь тем людям, которые действительно оказались в очень сложной и непростой жизненной ситуации", - рассказал замруководителя свердловского ГУФССП, заместитель главного судебного пристава региона Дмитрий Шеломенцев.

Общий вес гуманитарной помощи составил 250 кг. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП, помощь от приставов получили 45 детей-беженцев, размещенных в Первоуральске, Нижнем Тагиле и Нижних Сергах.

Главное управление не первый раз принимает участие в волонтерских, благотворительных акциях, в том числе по поддержке детей, оставшихся без попечения родителей и подшефного детского дома. Главное управление по региону на постоянной основе организовывает и проводит различные флешмобы и мероприятия в поддержку российских военнослужащих, выполняющих свой служебный долг #МЫ_С_ВАМИ.