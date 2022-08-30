Свердловские приставы отправили детям ЛДНР теплые вещи и детское питание

30 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Замедление темпов — сознательное решение

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Гуманитарная помощь для детей Донбасса от ГУФССП России по Свердловской области (2022) | Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

Свердловские приставы отправили детям ЛДНР теплые вещи и детское питание

Дети из ДНР и ЛНР, прибывшие в Свердловскую область, получили от регионального отделения ГУФССП гуманитарную помощь. Судебные приставы направили не только предметы гигиены и игрушки, но и теплую одежду на осенне-зимний период как для самых маленьких, так и для подростков.

"Сотрудники главного управления с большим воодушевлением восприняли возможности оказать помощь беженцам с Луганской Донецкой народных республик, которые вынуждены были покинуть свои жилища и сейчас находятся здесь в пунктах временного размещения на территории Свердловской области. Целые семьи находятся здесь, в том числе не мало детей. Именно для детей был осуществлен сбор гуманитарной помощи. Были привезены необходимые вещи на осенне-зимний период, предметы верхней одежды, нательные белье, спортивные костюмы, спортивный инвентарь. А для малышей предметы вещи первой необходимости, в том числе памперсы, детское питание. Мы рады, что можем хоть немного помочь тем людям, которые действительно оказались в очень сложной и непростой жизненной ситуации", - рассказал замруководителя свердловского ГУФССП, заместитель главного судебного пристава региона Дмитрий Шеломенцев.

Гуманитарная помощь для детей Донбасса от ГУФССП России по Свердловской области(2022)|Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

Общий вес гуманитарной помощи составил 250 кг. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП, помощь от приставов получили 45 детей-беженцев, размещенных в Первоуральске, Нижнем Тагиле и Нижних Сергах.

Пункт временного размещения граждан ЛДНР в Свердловской области(2022)|Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

Главное управление не первый раз принимает участие в волонтерских, благотворительных акциях, в том числе по поддержке детей, оставшихся без попечения родителей и подшефного детского дома. Главное управление по региону на постоянной основе организовывает и проводит различные флешмобы и мероприятия в поддержку российских военнослужащих, выполняющих свой служебный долг #МЫ_С_ВАМИ.

Теги: ГУФССП, пристав, дети, ЛДНР, гуманитарная помощь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети