"Фонтанка": Финские таможенники изымают у россиян евро "на хранение"

Финские таможенники предлагают на границе взять на хранение изъятые у россиян евро. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на жителя Петербурга Юрия.

По данным издания, изъятие валюты происходит под предлогом санкций Евросоюза — запрета на ввоз официальной валюты ЕС в Россию.

По словам Юрия, финские таможенники не дали ему вывезти в Россию 1,39 тысяч евро. Инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска Ваалимаа. Сотрудницы финской таможни попросили показать наличные, а затем забрали все евро.

При этом таможенники сказали мужчине, что изымают деньги не навсегда и предложили передать их кому-то въезжающему в Финляндию или оставить на хранение на границе и затем получить при повторном въезде.

Минимального порога или конкретной суммы для изъятия нет. "Санкции могут касаться любой суммы, даже если о ней не требуется подавать декларацию в таможню", — говорится в правилах финской таможни.

Ранее премьер-министр страны Санна Марин заявила, что Финляндия замедлила процедуру выдачи туристических виз гражданам России. По ее словам, поток туристов — это "проблема, которую необходимо решить", пишет Regnum.

Напомним, финское правительство объявило о том, что будет снижать выдачу туристических виз для граждан России до 10%. При этом Финляндия не планирует аннулировать шенгенские визы, уже выданные россиянам. По данным АТОР, срок оформления финской шенгенской визы в консульствах этой страны вырастет как минимум до 4–5 месяцев.