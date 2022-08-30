Участниц Pussy Riot Алехину и Штейн задержали в Швейцарии

В швейцарском Берне задержали участниц Pussy Riot Марию Алехину, Люсю Штейн и Тасо Плетнер. Девушки пытались нанести на дорожный бордюр антивоенные граффити, передает "Медиазона" (внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) со ссылкой на продюсера группы.

Девушек увезли в отделение полиции в наручниках, сказали, что могут выдворить из Швейцарии. Позже Алехина сообщила, что из полиции активисток отпустили через несколько часов и даже довезли до отеля.

Алехина и Штейн находятся в Швейцарии уже несколько месяцев. В России они находились под следствием по так называемому "санитарному делу". В какой-то момент девушки срезали электронные браслеты ФСИН и покинули страну. Сейчас Pussy Riot дают концерты в европейских странах.