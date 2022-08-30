В жилом доме Екатеринбурга включили горячую воду, которой не было год

Подача горячего водоснабжения для жителей дома на улице Патриса Лумумбы, 2 в Екатеринбурге восстановлена раньше срока.

Напомним, ранее известная ведущая Ксения Собчак раскритиковала ПАО "Т Плюс" (входит в группу компаний "Ренова" Виктора Вексельберга) из-за долгого отсутствия горячей воды в доме на улице Патриса Лумумбы в уральской столице. По ее данным, воды там не было год.

Позже она уточнила, что в доме живут военные – участники СВО на Украине. Сообщалось, что воду должны включить в сентябре.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, ситуацию взял под личный контроль глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В оперативные сроки были найдены оптимальные технические решения данной проблемы. Как пояснили в мэрии, жилой дом, расположенный на территории 19-го военного городка, находится на балансе подведомственной организации Министерства обороны. Основной причиной заниженной температуры горячей воды было неудовлетворительное состояние циркуляционного трубопровода, а также то, что дом был конечным потребителем, значительно удаленным от теплоисточника. При такой схеме, когда вода от теплоносителя идет по трубе без циркулирующего насоса, она остывает.

Как заверили в администрации, в настоящее время температура горячего водоснабжения на вводе в жилой дом восстановлена. Дом на улице Патриса Лумумбы, 2 находится в централизованной зоне теплоснабжения, подача теплоносителя осуществляется от ТЭЦ "Академическая" через насосную станцию НС-19.